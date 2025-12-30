تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoغينيا الاستوائية
Moulay Hassan Stadium
team-logoالجزائر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وغينيا الاستوائية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من الجزائر وغينيا الاستوائية، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من السودان وبوركينا فاسو.

ويحتل المنتخب الجزائري، المركز الأول في المجموعة، ومعه ست نقاط، بعد الفوز على السودان، وبوركينا فاسو، وسيعمل على الخروج بنقاط المواجهة كاملة أمام غينيا الاستوائية، لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا E
Moulay Hassan Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة غينيا الاستوائية ضد الجزائر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • خوان ميتشا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر وغينيا الاستوائية في المباريات الأخيرة

غينيا الاستوائية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات الجزائر وغينيا الاستوائية الأخيرة

غينيا الاستوائية

آخر 3 مباريات

الجزائر

1

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/3
سجل كلا الفريقين
0/3

ترتيب الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025

