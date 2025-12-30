ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وغينيا الاستوائية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.
ويشارك كل من الجزائر وغينيا الاستوائية، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من السودان وبوركينا فاسو.
ويحتل المنتخب الجزائري، المركز الأول في المجموعة، ومعه ست نقاط، بعد الفوز على السودان، وبوركينا فاسو، وسيعمل على الخروج بنقاط المواجهة كاملة أمام غينيا الاستوائية، لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025؟
موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025؟
تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق حفيظ دراجي.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN MAX 1
|حفيظ دراجي
|TOD TV
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.