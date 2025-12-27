تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالجزائر
Moulay Hassan Stadium
team-logoبوركينا فاسو
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من الجزائر وبوركينا فاسو، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من غينيا الاستوائية والسودان.

ويحتل الجزائريون صدارة المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو ويطمحون للتأهل في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت المغرب والجزائر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا E
Moulay Hassan Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1حفيظ دراجي
beIN MAX 2
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة الجزائر ضد بوركينا فاسو

الجزائرHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestبوركينا فاسو
23
لوكا زيدان
2
عيسى ماندي
21
رامي بن سبعيني
25
R. Belghali
15
ريان آيت نوري
14
هشام بوداوي
10
إسماعيل بن ناصر
18
محمد عمورة
7
رياض محرز
17
فارس شعيبي
9
بغداد بونجاح
16
هيرفي كوفي
26
A. Kouassi
25
ستيف ياغو
14
يوسفو دايو
12
إدموند تابسوبا
20
جوستافو سانجاري
18
I. Ouedraogo
22
إبراهيم بلاتي توري
10
بيرتراند تراوري
7
دانغو واتارا
19
جيورجي مينونغو

4-3-3

بوركينا فاسوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • B. Traore

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر وبوركينا فاسو في المباريات الأخيرة

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بوركينا فاسو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات الجزائر وبوركينا فاسو الأخيرة

الجزائر

آخر 5 مباريات

بوركينا فاسو

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025

0