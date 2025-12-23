تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالجزائر
Moulay Hassan Stadium
team-logoالسودان
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب مولاي الحسن، لاستضافة مواجهة الجزائر والسودان ضمن منافسات المباريات المجموعة الخامسة في كأس أفريقيا 2025 والمقامة على الأراضي المغربية.

منتخب الجزائر ودّع منافسات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات في آخر مناسبتين، ويرغب في تقديم أداء يليق بإمكانيات نجومه في النسخة الحالية.

وبجانب السودان، يوجد في المجموعة الخامسة كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025، هو الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت تونس والمغرب.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا E
Moulay Hassan Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1حسن العيدروس
beIN MAX 2
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة الجزائر ضد السودان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كويسي أبياه

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر والسودان في المباريات الأخيرة

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السودان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات الجزائر والسودان الأخيرة

الجزائر

آخر 5 مباريات

السودان

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0