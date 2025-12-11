تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالجزائر
team-logoالإمارات العربية المتحدة
شاهد كأس العرب عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستقبل استاد البيت، لاستضافة مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025.

الجزائر احتلت صدارة المجموعة الرابعة، بينما احتل الإماراتيون وصافة المجموعة الثالثة خلف الأردن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025، هو الجمعة 12 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت الجزائر.

crest
كأس العرب - المراحل النهائية

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة الجزائر والإمارات عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

مباريات كأس العرب عبر stc tvشاهد الآن!

كيف تشاهد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة الجزائر والإمارات بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبد الحميد الجسمي

تاريخ مواجهات الجزائر والإمارات الأخيرة

الجزائر

آخر مباراتان

الإمارات

2

انتصاران

0

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين
0/2

نتائج الجزائر والإمارات في المباريات الأخيرة

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب الجزائر والإمارات في كأس العرب 2025

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0