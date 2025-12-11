ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يستقبل استاد البيت، لاستضافة مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025.

الجزائر احتلت صدارة المجموعة الرابعة، بينما احتل الإماراتيون وصافة المجموعة الثالثة خلف الأردن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025، هو الجمعة 12 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة الجزائر والإمارات عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة الجزائر والإمارات بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبد الحميد الجسمي

تاريخ مواجهات الجزائر والإمارات الأخيرة

الجزائر آخر مباراتان الإمارات 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار الجزائر 1 - 0 الإمارات العربية المتحدة

الجزائر 1 - 0 الإمارات العربية المتحدة 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 0/2

نتائج الجزائر والإمارات في المباريات الأخيرة

ترتيب الجزائر والإمارات في كأس العرب 2025