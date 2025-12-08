ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يستقبل استاد خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الجزائر والعراق في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025.

استطاع المنتخب العراقي أن يضمن التأهل بشكل رسمي بعد انتصاره في أول جولتين ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما يمتلك المنتخب الجزائري 4 نقاط، ويكفيه التعادل للتأهل، ولكن قد يطمح محاربو الصحراء في الفوز والتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ستاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، السادسة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة الجزائر والعراق عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة الجزائر والعراق بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

تاريخ مواجهات الجزائر والعراق الأخيرة

نتائج الجزائر والعراق في المباريات الأخيرة

ترتيب الجزائر والعراق في كأس العرب 2025