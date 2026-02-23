ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف التعاون، نظيره الهلال، في مواجهة ضمن مؤجلة من الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب نادي التعان.

الهلال يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية مع الاتحاد بغية استعادة الصدارة التي يحتلها النصر بفارق نقطة واحدة فقط، كما أنّ الأهلي في المركز الثالث بفارق نقطة ويترقب المنافسة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، على ملعب نادي التعاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 بتعليق فارس عوض.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

