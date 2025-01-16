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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف التعاون العملاق النصراوي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

النصر يبحث عن مواصلة مزاحمة الاتحاد والهلال في المنافسة، والخروج من فترة صعبة كانت قبل التوقف الدولي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 17 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة التعاون والنصر على شاشتها.

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كيف تشاهد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالتعاون - النصر
التاريخ

الجمعة 17 يناير 2025

الموعد20:00 السعودية، 19:00 مصر
الملعب

مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

القنوات الناقلةSSC 1 HD
SSC 5 HD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقمشاري القرني
محمد حسين
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