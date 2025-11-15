تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البرتغال
إستاديو دو دراغاو
أرمينيا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف منتخب البرتغال نظيره أرمينيا في مواجهة قوية ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة السادسة، رفقة أيرلندا، والمجر، ويأمل لاعبو المنتخب البرتغالي في مواصلة الصدارة التي حققوها من البداية عن طريق الانتصار في هذا اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على ملعب داراجاو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 6
إستاديو دو دراغاو

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة البرتغال وأرمينيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1
نوفل باشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات البرتغال ضد أرمينيا

البرتغال

4-3-3

التشكيل

4-3-3

أرمينيا
1
ديوجو كوستا
3
روبن دياش
13
ريناتو فيغا
2
نيلسون سيميدو
20
جواو كانسيلو
23
فيتينيا
10
بيرناردو سيلفا
15
جواو نيفيس
9
جونسالو راموش
17
رافائيل لياو
8
برونو فيرنانديش
16
هنري أفاجيان
5
ستيوبا مكرتشيان
2
سيرجي مراديان
3
إريك بيلويان
21
ناير تكنيزيان
20
كارين مراديان
8
إدوارد سبيرتسيان
18
N. Aghasaryan
9
أرتور سيروبيان
13
كامو هوفانيسيان
17
جرانت ليون رانوس

4-3-3

أرمينيا

البرتغال
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • روبرتو مارتينيز

أرمينيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • Y. Melikyan

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرتغال وأرمينيا في المباريات الأخيرة

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

أرمينيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات البرتغال وأرمينيا في المباريات الخمس الأخيرة

البرتغال

آخر 5 مباريات

أرمينيا

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

