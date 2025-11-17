ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة ودية بهدفين مختلفين تجمع كلًا من البرازيل وتونس، على الأراضي الفرنسية، في إطار استعداد الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

يسعى المنتخب البرازيلي، للاستعداد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم القادم، على الجانب الآخر، بنفس الطموح يسعى منتخب تونس، إلى الاستعداد لخوض منافسات المونديال، ولكن قبل المونديال سيخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب الشهر القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

ما موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟

موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب بيار موروا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟

حصلت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة البرازيل وتونس، الودية ومن المنتظر أن تذيع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

أبو ظبي الرياضية 1 STARZPLAY

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وتونس الودية 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية وصفحة البث المباشر بها.

وينتقل محتوى قنوات أبو ظبي بالكامل إلى منصة ADMN على STARZPLAY، اضغط هنا.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل وتونس في المباريات الأخيرة