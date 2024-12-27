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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستضيف استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة قوية، تجمع المنتخب البحريني أمام نظيره اليمني ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويخوض البحرينيون المباراة كتحصيل حاصل إذ ضمنوا التأهل في صدارة المجموعة، بينما خرج اليمن من كل الحسابات ويسعى للتمثيل المشرف في آخر مباراة.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة البحرين واليمن في خليجي 26؟

موعد مباراة البحرين واليمن في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 28 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية والعراق، 18:30 بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة البحرين واليمن في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة البحرين واليمن في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراةالبحرين - اليمن
التاريخالسبت 28 ديسمبر 2024
الموعد18:30 الإمارات، 17:30 السعودية والعراق
الملعبجابر مبارك الحمد الصباح
القنوات الناقلةالمعلقون
الكويت الرياضية 2علي سعيد
SSC 4 HDخالد المديفر
محمد حسين
الكأس 2سمير المعيرفي
العراقية السريانيةعلي عنب
دبي الرياضيةأحمد الشحي
عمان مباشرمحمد البلوشي
البحرين الرياضية HD 1علي حسن
مرايا 2عبد الحميد الجسمي
البث عبر الإنترنتشاهد
STARZPLAY
شوووف
جول دوت كوم
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