ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يستقبل استاد المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة البحرين والسودان في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025.

يمتلك المنتخب السوداني نقطة وحيدة حصل عليها من مباراتهم أمام الجزائر، وعلى الرغم من عدم توديعهم للبطولة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من الصعب جداً أن يتأهل منتخب صقور الجديان، حيث يحتاج أن يخسر المنتخب الجزائري أمام منتخب العراق، بالإضافة إلى الفوز بنتيجة كبيرة على منتخب البحرين، حيث فارق الأهداف بين السودان ومحاربو الصحراء 6 أهداف كاملة.

على الجانب الآخر هُزم المنتخب البحريني أمام العراق وأمام الجزائر، ولهذا فقد ودع البطولة بشكل رسمي قبل خوض الجولة الأخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ستاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والبحرين، السابعة مساءً بتوقيت السودان، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة البحرين والسودان عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة البحرين والسودان بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv أحمد الشحي

تاريخ مواجهات البحرين والسودان الأخيرة

البحرين المباراة الأخيرة السودان 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار البحرين 1 - 0 السودان 1 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

نتائج البحرين والسودان في المباريات الأخيرة

ترتيب البحرين والسودان في كأس العرب 2025