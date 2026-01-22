ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل يانج أفريكانز التنزاني ضيفًا على حساب الأهلي، في مباراة قوية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب برج العرب.

يدخل الأهلي، المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة التي يحتلها في المجموعة التي تضم إلى جانب الأهلي ويانج أفريكانز كلًا من شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغرب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم الجمعة 23 يناير 2026، على ملعب برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد عبده.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد يانج افريكانز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يس ثوروب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيدرو غونسالفيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي ويانج أفريكانز في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز الأخيرة

الأهلي آخر مباراتان YOA 1 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الأهلي 1 - 0 يانج افريكانز

يانج افريكانز 1 - 1 الأهلي 2 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026