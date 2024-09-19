ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يسعى الاهلي لمواصلة الفوز ومطاردة الهلال والاتحاد والاتفاق متصدري ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يلتقي بضمك لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

رجال المدرب ماتياس يايسله جمعوا 4 نقاط من أصل 9 متاحة في أول 3 مباريات، بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى والهزيمة في ثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 20 سبتمبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

GOAL

كيف تشاهد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".