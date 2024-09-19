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Al-Ahli SFC v Abha Club - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأهلي v ضمكالقنوات الناقلةالأهليضمكدوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يسعى الاهلي لمواصلة الفوز ومطاردة الهلال والاتحاد والاتفاق متصدري ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يلتقي بضمك لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

رجال المدرب ماتياس يايسله جمعوا 4 نقاط من أصل 9 متاحة في أول 3 مباريات، بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى والهزيمة في ثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 20 سبتمبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالأهلي - ضمك
التاريخالجمعة 20 سبتمبر 2024
الموعد18:55 السعودية ومصر
الملعبالجوهرة المشعة
القنوات الناقلة

SSC SPORT 1 HD

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التعليقحاتم بطيشة
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