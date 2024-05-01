ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف الأهلي نظيره ضمك في مباريات الجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

الأهلي يستمر في منافسة قوية مع التعاون الاتحاد على المركز الثالث ولا يرغب في التعثر خلال أي مباراة مقبلة..

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي وضمك على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العنزي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والهلال عبر تطبيق شاهد.

المباراة الأهلي - ضمك التاريخ الخميس 2 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات الملعب الأمير عبدالله الفيصل القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD البث عبر الإنترنت التعليق فهد العنزي

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