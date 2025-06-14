ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة هامة في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 ضد إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك.

الأهلي يشارك للمرة العاشرة في كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة، ووصل إليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في 2021 و 2023 و 2024.

أما إنتر ميامي فيشارك للمرة الأولى في تاريخه وذلك كونه الفائز بدرع المشجعين عن موسم 2024 وممثلًا للبلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، هو فجر الأحد 15 يونيو 2025 .

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

كما يمكن متابعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 عبر شاهد.

المباراة الأهلي - إنتر ميامي التاريخ الأحد 15 يونيو 2025 موعد المباراة 03:00 مصر والسعودية الملعب هارد روك