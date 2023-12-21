ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

وصلنا إلى الأمتار الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي شهدت مباريات مثيرة، وسنكون على موعد مع مباراة قوية لتحديد المركزين الثالث والرابع، بين الأهلي وأوراوا.

الأهلي بدأ مشواره في البطولة بفوز عريض على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين، ثم خسر من فلومنينسي البرازيلي، في نصف النهائي بهدفين دون رد.

واستهل الفريق الياباني مشواره في البطولة بفوز على ليون بهدف نظيف، قبل أن يسخر من مانشستر سيتي، بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وسوف تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 ؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي وأوراوا على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق محمد حسين.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق عبد الله الغامدي.

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:30 السعودية، 16:30 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق محمد حسين

عبد الله الغامدي

كيف تشاهد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، والذي يذيع كافة مباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يقوم عبد الله الغامدي بالتعليق على المباراة عبر تطبيق شاهد.