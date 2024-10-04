ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.
الهلال صاحب العلامة الكاملة يطمح لعدم التعثر بأي شكل، أمام الأهلي الذي سيكون على موعد مع رغبة في إسقاط الهلال بأول تعثر.
الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 7 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
ما موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 5 أكتوبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الأهلي - الهلال
|التاريخ
|السبت 5 أكتوبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الجوهرة المشعة
|القنوات الناقلة
SSC SPORT 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|فهد العتيبي
محمد حسين