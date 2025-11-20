تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
team-logoالقادسية
شاهد من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يعود الأهلي إلى المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف القادسية في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يمر بفترة رائعة بعد الفوز بالديربي على حساب الاتحاد وتحسن ترتيبه في الدوري، إلا أنّ القلعة لديها رحلة طويلة للوصول إلى القمة، إذ يحتل الفريق الجداوي المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ولن تكون المواجهة المقبلة سهلة، إذ يعد فريق القادسية الحصان الأسود خلال الموسم الحالي ويتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقاط بخسارة واحدة فقط حتى الآن.

وشهدت آخر مواجهة بين الفريقين تفوقًا كبيرًا للأهلي الذي انتصر بخماسية في السوبر السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق

ما موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

نتائج الأهلي والقادسية في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والقادسية في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

القادسية

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

11

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0