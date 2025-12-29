ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي، نظيره الفيحاء، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي يدخل المباراة راغبًا في مصالحة أنصاره بعد الخسارة المفاجئة في الجولة المنصرمة أمام الفتح 2-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الفيحاء التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيدرو إيمانويل

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والفيحاء في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والفيحاء في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026