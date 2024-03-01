ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة) مباراة الأهلي والفتح، في الجولة 22 لمنافسات دوري روشن السعودي 2023-2024.

الأهلي هو صاحب المركز الثالث في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة والوصافة خاصة بعد تعثر النصر أمام الحزم.

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الراقي قدّم عرضًا مذهلًا ضد الطائي في الجولة الماضية، وهو ما يجعل جمهور الأهلي في ترقب لمواجهة مثيرة ضد الفتح.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والفتح في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 2 مارس 2024 على مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة).

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والفتح على شاشتها.

ويمكن مشاهد المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فارس عوض، وكذلك قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق حاتم بطيشة.

أما القناة المفتوحة، SSC SPORT 1 SD، فسوف تنقل المباراة بتعليق عبد العزيز الزيد.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الطائي والأهلي عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

المباراة الأهلي - الفتح التاريخ السبت 2 مارس 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة) القنوات الناقلة التعليق فارس عوض

SHAHID



