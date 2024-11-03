ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين الأهلي مع الشرطة العراقي.

ويسعى الأهلي لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على الريان في الجولة الماضية.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة الأهلي - الشرطة التاريخ الإثنين 4 نوفمبر 2024 الموعد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الملعب الجوهرة المشعة