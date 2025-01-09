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Franck Kessie Ahli Shabab 2023-2024Getty
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي نظيره الشباب في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

الأهلي يبحث عن انتصار يقربه من المنافسة على المراكز المتقدمة وهو الذي يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة ومن مصلحته القصوى الفوز على الشباب صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 10 يناير 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالأهلي - الشباب
التاريخالجمعة 10 يناير 2025
الموعد19:00 مصر، 20:00 السعودية
الملعبالأمير عبد الله الفيصل
القنوات الناقلةSSC 1 HD
SSC 5 HD
SSC 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقمشاري القرني
حاتم بطيشة
عيسى الزدجالي
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