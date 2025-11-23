ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الإنماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والشارقة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي المباراة، بهدف الاستمرار على النتائج الإيجابية الأخيرة في البطولة إذ يتواجد في المركز الثاني ولم يفقد سوى نقطتين فقط من تعادل وحيد.

على الجانب الآخر يطمح الشارقة لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث افتتح الفريق الإماراتي، مشواره بفوز مثير أمام الغرافة، ثم تعادل مع السد، قبل أن يسقط أمام تراكتور والاتحاد في آخر جولتين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والشارقة في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق أحمد البلوشي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت منتصر الأزهري.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج الأهلي والشارقة في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026