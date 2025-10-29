تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
team-logoالرياض
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتأهب الأهلي لمواجهة مضيفه الرياض على استاد الامير عبدالله الفيصل، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري ر 2025-2026.

ويخوض الراقي اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة محلية هذا الموسم بعد أن حاز الآسيوية الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

نتائج الأهلي والرياض في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الرياض
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والرياض في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

آخر 4 مباريات

الرياض

3

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
1/4

ترتيب الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0