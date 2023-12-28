ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يواصل الأهلي محاولة اللحاق بركب الصدارة والمنافسة مع الهلال والنصر حين يخوض مباراة جديدة لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر دوري روشن السعودي 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

ويلتقي الأهلي مع الخليج المتطور الذي تفوق في مباراته الأخيرة على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما سحق الأهلي نظيره الحزم على ملعب الأخير برباعية كاملة في فوز متوقع لكتيبة المدرب ماتياس يايسله.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 29 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والخليج على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC 1 HD بتعليق عيسى الحربين أما على SSC 1 SD فيكون بتعليق عبد العزيز الزيد.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي والخليج عبر تطبيق شاهد بتعليق عيسى الحربين.

المباراة الأهلي - الخليج الموعد الجمعة 29 ديسمبر 2023 التوقيت 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة شاهد التعليق عيسى الحربين

SHAHID



