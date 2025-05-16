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Al Ahli v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite FinalGetty Images Sport
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والخلود لحساب مواجهات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الأهلي يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط الاخير أمام الشباب، وسيعمل على العودة إلى طريق الانتصارات لضمان التواجد في المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 17 مايو 2025 على ملعب الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراة

الأهلي - الخلود

التاريخ

السبت 17 مايو 2025

الموعد

21:00 السعودية ومصر

الملعب

الإنماء

القنوات الناقلة

SSC 1 HD

SSC 1 SD

المشاهدة عبر الإنترنت

شاهد

التعليق

فهد العتيبي

حاتم بطيشة

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