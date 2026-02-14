Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال إفريقيا
team-logoالأهلي
team-logoالجيش الملكي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي المصري بالجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

الأهلي يدخل المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات، بينما الجيش الملكي في الوصافة برصيد 8 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم الأحد 15 فبراير 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المغرب.

دوري أبطال إفريقيا
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الجيش الملكي crest
الجيش الملكي
الجيش الملكي
crest
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة ب

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الجيش الملكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يس ثوروب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Santos

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والجيش الملكي في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الجيش الملكي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي الأخيرة

الأهلي

المباراة الأخيرة

الجيش الملكي

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

إعلان
0