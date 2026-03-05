ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد والأهلي منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعدان لموعد الإثارة في ديربي جدة لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يريد مواصلة مطاردة المتصدر النصر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه طموح الاتحاد صاحب المركز الخامس في دخول المربع الذهبي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والاتحاد في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026