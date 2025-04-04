ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ينطلق ديربي جدة المثير يوم السبت بمواجهة قوية بين الأهلي والاتحاد، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 على استاد الإنماء.

المباراة تأتي وسط تنافس مشتعل على لقب الدوري، فالاتحاد يحتل صدارة ترتيب دوري روشن السعودي بينما يحتل الأهلي المركز الخامس في دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 5 أبريل 2025 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".