ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يستقبل استاد المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025.

الأردن احتل صدارة المجموعة الثالثة، بينما احتل العراقيون وصافة المجموعة الرابعة خلف الجزائر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، هو الجمعة 12 ديسمبر 2025، على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن والعراق، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة الأردن والعراق عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة الأردن والعراق بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv رؤوف خليف

تاريخ مواجهات الأردن والعراق الأخيرة

نتائج الأردن والعراق في المباريات الأخيرة

ترتيب الأردن والعراق في كأس العرب 2025