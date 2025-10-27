تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس خادم الحرمين الشريفين
team-logoالأخدود
team-logoالهلال
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا أمام الأخدود، في مباراة قوية ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2025-2026، والتي يستقبلها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة، كان آخرها الفوز على الاتحاد في دوري روشن، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة نحو لقب جديد يضاف للخزائن.

أما الأخدود يطمح لتحقيق المفاجأة وابعاد الموج الأزرق، عن البطولة لمصالحة الجماهير، بعد النتائج المخيبة للآمال في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 3 لبث مواجهة الأخدود والهلال بتعليق عبد الله الحربي.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةعبد الله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج الأخدود والهلال في المباريات الأخيرة

الأخدود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأخدود والهلال في الخمس مباريات الأخيرة

الأخدود

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

16
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
1/5
0