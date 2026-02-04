ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأخدود، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الأول وعينه على توسيع الفارق مع النصر والأهلي بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 5 فبراير 2026، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأخدود ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماريوس نينيل سوموديكا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأخدود والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأخدود والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026