ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستهل الهلال مشواره في بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025، بمواجهة قوية أمام الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة الأولى من المسابقة.

ويسعى الهلال لبداية الموسم بأفضل طريقة وهي الفوز بنقاط المباراة، وتقديم أداء جيد ليطمأن الجماهير بأن فريقهم سيكون قادرًا على إحراز اللقب هذا الموسم كما هي العادة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 24 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

Shahid

كيف تشاهد مباراة الأخدود والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".