ما القنوات الناقلة لمباراة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاستقلال وطهران في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين استقلال طهران الإيراني، والنصر السعودي.

ويسعى النصر لمواصلة النتائج المميزة التي يحققها في الفترة الأخيرة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، للاستمرار في طريقه نحو القمة.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الاستقلال والنصر في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 على استاد راشد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة استقلال - طهران التاريخ الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 الموعد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الملعب استاد راشد