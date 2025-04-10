ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب إيجو بالدمام، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتفاق والهلال لحساب مواجهات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف مختلفة، بين سعي الزعيم الهلالي للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الاتجاد، ورغبة اتفاقية في السير قدمًا نحو المراكز الأولى.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 11 أبريل 2025 على ملعب إيجو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم عيسى الحربين بالتعليق على المباراة عبر SSC SPORT 1 HD بينما يعلق محمد حسين على المواجهة عبر SSC SPORT 5 HD.

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كيف تشاهد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".