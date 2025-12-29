ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتفاق، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب إيجو.

النصر يدخل المباراة راغبًا في مواصلة الحفاظ على صدارته والعودة للقب طال انتظار جماهير العالمي له.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب ايجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتفاق ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سعد الشهري التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتفاق والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتفاق والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026