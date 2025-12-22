ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الإنماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد وناساف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف العودة إلى النتائج الإيجابية بعد الخسارة أمام الدحيل في الجولة الماضية، إذ حقق النمور انتصارين فقط وخسر 3 مباريات.

على الجانب الآخر يتواجد ناساف في المركز الأخير دون أي نقطة بعد الخسارة في جميع مبارياته الخمس الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد وناساف في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية ، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس بصوت سمير المعيرفي.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج الاتحاد وناساف في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026