ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من الاتحاد والوحدة وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة".
يسعى الاتحاد لتحقيق العلامة الكاملة في مباراة يفترض أن تكون في المتناول في ظل حملته القوية لاستعادة اللقب.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
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ما موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الأحد 15 سبتمبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الاتحاد - الوحدة
|التاريخ
|الأحد 15 سبتمبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الجوهرة المشعة
|القنوات الناقلة
SSC SPORT 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|عبدالله الحربي
مدحت شلبي