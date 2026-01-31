ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره النجمة، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الإنماء.
الاتحاد يدخل المباراة وعينه على الفوز كي يقترب من المناطق المتقدمة خصوصًا أن المباراة سهلة نظريًا إذ يلتقي النجمة صاحب المركز الأخير.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 1 فبراير 2026، على استاد الإنماء.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا