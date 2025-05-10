ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والفيحاء لحساب مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

يهدف الاتحاد من خلال هذه المباراة إلى الحفاظ على حظوظه للنهاية فيما يتعلق بتحقيق لقب دوري روشن الذي بات قاب قوسين أو أدنى من النمور،

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 11 مايو 2025 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.



ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".