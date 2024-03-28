ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الاتحاد المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز 4-2 في الدوري السعودي بمباراة تألق فيها المغربي عبد الرزاق حمد الله.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 29 مارس 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والفيحاء على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD1 بتعليق رؤوف خليف.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والفيحاء عبر تطبيق شاهد.

المباراة الاتحاد - الفيحاء التاريخ الجمعة 29مارس 2024 الموعد 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة التعليق رؤوف خليف

SHAHID



