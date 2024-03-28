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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الاتحاد v Al-Fayhaدوري روشن السعوديالاتحادالقنوات الناقلةAl-Fayha

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الاتحاد المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز 4-2 في الدوري السعودي بمباراة تألق فيها المغربي عبد الرزاق حمد الله.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

ما موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 29 مارس 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والفيحاء على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD1 بتعليق رؤوف خليف.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والفيحاء عبر تطبيق شاهد.

المباراةالاتحاد - الفيحاء
التاريخالجمعة 29مارس 2024
الموعد21:00 السعودية، 20:00 مصر
الملعبالجوهرة المشعة
القنوات الناقلة
التعليقرؤوف خليف

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