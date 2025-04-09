ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والعروبة لحساب مواجهات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي النمور الاتحادية المتصدرة للمواصلة في طريق اللقب الغالي، ورغبة العروبة في الهروب من المراكز الأدنى وتحسين مركزه الثالث عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 10 أبريل 2025 على ملعب الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم عبدالله الحربي بالتعليق على المباراة عبر SSC SPORT 1 HD بينما يعلق سعد يحيى على المواجهة عبر SSC SPORT 5 HD.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".