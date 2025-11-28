ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتطلع جمهورا النمور والليوث لمواجهة بين الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن مباريات ربع النهائي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، كي يواصلا مسيرتهما نحو إحراز لقب هام هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 29 نوفمبر 2025، على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

وسوف تنقل الشبكة مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 من خلالها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج الاتحاد والشباب في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في المباريات الخمس الأخيرة

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

من المتوقع أن يدخل المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2