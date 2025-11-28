تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس خادم الحرمين الشريفين
team-logoالاتحاد
team-logoالشباب
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتطلع جمهورا النمور والليوث لمواجهة بين الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن مباريات ربع النهائي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، كي يواصلا مسيرتهما نحو إحراز لقب هام هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 29 نوفمبر 2025، على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الرياض crest
الرياض
الرياض
دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
كأس خادم الحرمين الشريفين - كأس خادم الحرمين الشريفين

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

 وسوف تنقل الشبكة مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 من خلالها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

نتائج الاتحاد والشباب في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الشباب

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

من المتوقع أن يدخل المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
خط الدفاعماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي
خط الوسطنجولو كانتي - فابينيو - روجر فيرنانديز - فيصل الغامدي
خط الهجومستيفن بيرجفاين - كريم بنزيما
إعلان
0