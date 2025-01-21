ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

حقق الاتحاد نتيجة جيدة للغاية بفوزه على الرائد برباعية لهدف في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2024-2025 ليبرهن فريق المدرب لوران بلان عن مستواه الحقيقي بعد التعادل مع الفيحاء.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يستضيف الشباب في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 22 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".