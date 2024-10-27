ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يواصل الاتحاد، مشواره في كأس الملك السعودي عندما يواجه نظيره الجندل، في دور الـ 16 من المسابقة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويدخل الاتحاد المباراة بغرض الفوز ولا شيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يعود به لمنصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الإثنين 28 أكتوبر 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والجندل على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".