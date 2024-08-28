ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة جولة جديدة من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.
وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الثانية للاتحاد، والتي يواجه فيها التعاون على ملعب الجوهرة المشعة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 29 أغسطس 2024، على ملعب الجوهرة المشعة
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
المباراة التالية
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الاتحاد - التعاون
|التاريخ
|الخميس 29 أغسطس 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الجوهرة المشعة
|القنوات الناقلة
|SSC SPORT 1 HD
|SSC SPORT 5 HD
|SSC SPORT 1 SD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|محمد حسين
|أحمد النفيسة
|فارس عوض