ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمواجهة مثيرة بين صاحب الأرض وحامل لقب دوري روشن ، الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، انتهت بفوز النمور بثلاثية نظيفة.

الاتحاد تأهل ليواجه الأهلي في ربع النهائي وعينه على اتباع خطى فرق الدول المنظمة العربية التي قدمت نجاحات في كأس العالم مثل الرجاء المغربي والعين الإماراتي، كما وصل الهلال إلى نهائي النسخة الماضية.

وتعد هذه المشاركة الثانية للنمور بعد نسخة 2005 والتي حصد فيها الاتحاد المركز الرابع، وسبق وواجه الأهلي وقتها وانتصر عليه.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة، 15 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وسوف تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 ؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والأهلي على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق فهد العتيبي.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق مدحت شلبي.

التاريخ الجمعة 15 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق فهد العتيبي

مدحت شلبي

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، والذي يذيع كافة مباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يقوم فهد العتيبي بالتعليق على المباراة عبر تطبيق شاهد.