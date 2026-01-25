ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره الأخدود، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد صاحب المركز السابع يدخل المباراة وعينه على الفوز بعد الخسارة أمام القادسية في الجولة الماضية، مستغلًا تواجد الأخدود في المراكز الأخيرة وتحقيقه انتصارين فقط خلال الموسم.

السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 26 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء بتعليق بلال علام.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية بلال علام

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الأخدود التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماريوس نينيل سوموديكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والأخدود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والأخدود في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026