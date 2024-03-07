ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي.

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مباراة هامة في موسم الاتحاد، حيث يتطلع النمور لتقليص الخسائر قدر الإمكان في هذا الموسم الذي لم يسر في كثير من أحيانه وفق تطلعات جماهير الفريق العريق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 1 بتعليق مشاري القرني، بجانب SSC Sports HD 5 بتعليق رؤوف خليف.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والأخدود عبر تطبيق شاهد.

المباراة الاتحاد - الأخدود التاريخ الجمعة 8 مارس 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب الأمير عبدالله الفيصل القنوات الناقلة التعليق مشاري القرني

SHAHID



