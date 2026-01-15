تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
team-logoالاتفاق
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الاتحاد، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يتقدم في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السادس المخيب لآمال جمهوره.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 15 يناير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الاتفاق

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سعد الشهري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والاتفاق في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتفاق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والاتفاق في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الاتفاق

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

0