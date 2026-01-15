ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.
الاتحاد يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يتقدم في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السادس المخيب لآمال جمهوره.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 15 يناير 2026، على استاد الإنماء.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|-
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا